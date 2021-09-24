Новое правительство Афганистана намерено развивать отношения с Россией

Новое правительство Афганистана рассчитывает развивать отношения с Россией и посетить с визитом Москву. Об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

«Мы ждем (приглашения для) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой», — сказал Муджахид «РИА Новости».

Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Позже он сообщил, что находится в ОАЭ и пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.

В начале сентября официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьера страны назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.



* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Ольга Шагиева