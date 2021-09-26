Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов и небольшой дождь
В воскресенье, 26 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +9..+14 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +9..+13 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2..+7° C, днем ожидается от +7 до +12° C.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым