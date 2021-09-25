Челнинцы обратились к Путину с просьбой разобраться с местным «публичным домом»

В Набережных Челнах жители дома в 19-м комплексе обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с местной высоткой, получившей репутацию «публичного дома». Об этом сообщает портал Chelny-biz.ru.

По данным издания, 80 из 283 квартир дома выкупили бизнесмены, развернувшие гостиничный бизнес. В таком отеле якобы есть даже прачечные и горничные. Жители рассказывают, что во двор дома приезжают машины с девушками, которые устраивают встречи с неизвестными мужчинами, после чего отправляются в одну из квартир.

Главу государства просят запретить сдачу квартир почасово и посуточно и ликвидировать прачечные с персоналом.

Ольга Шагиева