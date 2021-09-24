В Казани проведут Всемирный конгресс по спортивной медицине-2024
В Казани состоится Всемирный конгресс по спортивной медицине-2024. Сегодня в Афинах завершилось голосование среди претендентов на проведение этого мероприятия. Столица Татарстана набрала 21 голос.
Казань соревновалась за право проведения конгресса с Лондоном, Белградом, Токио и другими. Заявку на проведение 38-го Конгресса в Казани сформировали «Конвеншн бюро» («Convention Bureau») при Агентстве инвестиционного развития республики совместно с Минспортом региона. Казань в Афинах представлял министр спорта РТ Владимир Леонов.
Предварительные даты поведения Конгресса — с 12 по 15 сентября 2024 года. Ожидается, что мероприятие состоится в выставочном центре «Казань Экспо», передает пресс-служба Минспорта РТ.СпортОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан
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