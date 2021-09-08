В Казани в 2024 году могут провести Всемирный конгресс спортивной медицины

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в 2024 году может пройти Всемирный конгресс спортивной медицины. О готовности к проведению мероприятия заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году Всемирный конгресс спортивной медицины состоится в Афинах. Мероприятие запланировано на 23—26 сентября, пишет ТАСС.

Минниханов напомнил, что в следующем году в Татарстане пройдет чемпионат мира по волейболу, в 2024 году — чемпионат Европы по водным видам спорта, а в 2025-м запланирован чемпионата мира по водным видам спорта.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, в 2023 году в Татарстане пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Их проведение планировалось в следующем году, но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести.

Татьяна Демина