«Росатом» и КАМАЗ могут запустить производство судового оборудования

Машиностроительный дивизион ГК «Росатом» — АО «Атомэнергомаш» и «ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ» (дочка ПАО «КАМАЗ») могут запустить производство судового оборудования, это следует из подписанного меморандума о взаимопонимании.



В планах компаний — объединение компетенций в части разработки и производства судового комплектующего оборудования. Это касается СПГ и проведения анализа применяемых технологий. Компании условились информировать друг друга о текущих и перспективных проектах.

Также компании обсуждали разработку совместной дорожной карты и формирование комплектных поставочных пакетов, интегрированных решений и продуктов, сказано на сайте госкорпорации.

Фото: kamaz.ru

В июне электросетевая компания «Россети», госкорпорация «Росатом» и автопроизводитель КАМАЗ на Петербургском международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение в области расширения применения электротранспорта в России. Предполагается, что соглашение даст старт совместному проекту, по которому будет осуществляться разработка комплексного решения для российских городов в области электротранспорта, зарядной инфраструктуры и ее сервисного обслуживания.

Маргарита Головатенко