Бастрыкин предложил ограничить сцены насилия на телевидении и в компьютерных играх

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после стрельбы в Пермском университете предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах и в компьютерных играх. По его словам, связь между проявлениями насилия на экране и в реальной жизни доказана давно, поэтому демонстрацию жестоких сцен следует ограничить.

— Не секрет, что многие из них с головой уходят в социальные сети и компьютерные игры, напрочь забывая о реальной жизни. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, что такое хорошо и что такое плохо, — сказал он в интервью ТАСС.

Бастрыкин выразил мнение, что к трагедиям, подобным пермской, в которой студент устроил стрельбу в университете, приводит деструктивное влияние интернета. По его словам, источником воспитания подростков стали социальные сети, телевидение и интернет. Это, по мнению председателя Следкома, культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность.

— Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги, — сказал глава СК.