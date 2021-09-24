Бастрыкин: к нападениям на вузы приводит деструктивное влияние интернета

К трагедиям, подобной Пермской, в которой студент устроил стрельбу в университете, приводит деструктивное влияние интернета, такое мнение выразил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, источником воспитания подростков стали социальные сети, телевидение и интернет. Это, по мнению председателя Следкома, культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников и безнравственность. «Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — сказал глава СК.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он упомянул, что на подростков оказывают влияние в том числе блогеры, совершающие сомнительные поступки, зачастую противоправные. Миллионы подростков, просматривающих их посты, могут последовать их примеру, убежден Бастрыкин.

Маргарита Головатенко