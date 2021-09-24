Центробанк посчитал индекс поколения Z в Татарстане

Центробанк посчитал индекс поколения Z в Татарстане. В августе 2021 года показатель составил 1,0% при общей инфляции в республике в 7,1% (по стране в целом — 6,7%)

Эксперты Отделения-НБ Республики Татарстан проанализировали динамику цен для товаров и услуг, более всего востребованных у представителей поколения Z. Как правило, для молодых людей заметную роль в восприятии инфляции играют высокотехнологичные гаджеты, услуги связи, а также обед в кафе и кофе с собой.

В августе в Татарстане пакеты услуг сотовой связи подешевели на 10,1%, чем год назад. Стоимость доступа в интернет не изменилась. Цена на кофе практически не изменилась и составила 61 рубль. При этом обед в кафе подорожал на 8,7%, это связано с ростом стоимости продуктов питания, ростом затрат на рабочую силу и низкой сравнительной базой.

В августе 2021 года снизились цены в годовом выражении на планшеты, наушники и ноутбуки. А быстрое обновление модельного ряда смартфонов сдержало рост цен.

Отметим, что по итогам августа инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в целом в России.

Ольга Шагиева