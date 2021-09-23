Правительство России и бизнес достигли договоренностей по налогам на три года

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России и представители бизнеса достигли договоренностей по налоговым вопросам на ближайшие три года. В частности, согласован механизм повышения ставок по налогу на добычу полезных ископаемых с 2022 года.

Повышение ставки по налогу на прибыль для горнодобывающего бизнеса с 20% до 25—30% — в случае высоких дивидендов за последние пять лет — будет действовать в течение трех лет, сообщил глава российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Кроме того, договоренность достигнута по ставке налога на добычу полезных ископаемых для сектора майнинга и размеру акциза на жидкую сталь. Так, НДПИ по руде составит 4,8%, а акциз по жидкой стали — 2,7%, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что власти России подготовили повышенные налоги на добычу полезных ископаемых для сферы металлургической промышленности, сообщил в августе президент страны Владимир Путин. В итоге в сентябре Минфин РФ предложил повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов — до 25—30%, для компаний, которые за 5 лет платили больше дивидендов, чем инвестировали.



Однако Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» выступила против законопроекта Министерства финансов РФ о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние 5 лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Они считают, что это нарушает фундаментальный принцип экономики.

В итоге глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ретроспективное повышение налога на прибыль затронет лишь единицы компаний. Законопроект не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности, «зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала», добавил он.



Татьяна Демина