В России повысят НДПИ для сферы металлургической промышленности

Фото: Олег Тихонов (архив)

Власти России подготовили повышенные налоги на добычу полезных ископаемых для сферы металлургической промышленности. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заводе по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, в открытии которого принял участие.



Глава государства заявил, что повышенный НДПИ для металлургов начнет действовать уже в следующем году, пишет ТАСС.

Напомним, в июле СМИ сообщали, что в рамках донастройки налоговой системы в правительстве России обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли.

Татьяна Демина