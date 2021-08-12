Исследование: треть россиян готова потерять в зарплате ради удаленной работы

Треть россиян (33%) согласилась бы на снижение заработной платы ради удаленной работы. Такой опрос провел сервис по поиску работы Superjob.

В среднем участники опроса готовы потерять в заработке 10%. 17% респондентов ответили, что готовы получить на 5% меньше, 9% — на 10%. Еще 3% опрошенных готовы потерять 20% ради удаленной работы, пишет РБК.

От сокращения заработка ради удаленной работы отказались 40% опрошенных.

Чаще всего к сокращению зарплаты больше готова молодежь до 24 лет и участники с зарплатой менее 30 тыс. рублей.

В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек, которые хотели бы работать удаленно и специальность которых имеет такую возможность.

В Татарстане работодатели считают, что удаленка не отразилась на работоспособности сотрудников.

Ольга Плешкова