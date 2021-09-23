Пострадавших в ДТП с КАМАЗом медиков перевезли в Уфу

Семеро из девяти медработников, пострадавших в столкновении машины скорой помощи и КАМАЗа в Башкирии, получили травмы средней степени тяжести. Они перевезены в Уфу для обследований, сообщили в региональном Минздраве.

Пострадавшие медики — представители амбулаторного звена. В их числе терапевт, психиатр, фельдшер, санитары. Два человека лечатся амбулаторно, отпущены домой. Семерых отправили в горбольницу №21 Уфы для диагностики, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Башкирии девять медиков пострадали при столкновении КАМАЗа и автомобиля УАЗ.



Ольга Шагиева