Девять медиков пострадали в столкновении машины скорой помощи и КАМАЗа в Башкирии

В Башкирии девять медиков пострадали при столкновении КАМАЗа и автомобиля УАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.

Авария произошла в 8.30 по местному времени на первом километре автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово.

«В результате дорожно-транспортного происшествия для проверки состояния в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек из числа пассажиров автомобиля УАЗ», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД и медики. Причины ДТП устанавливаются.

По данным ГИБДД Башкирии, КАМАЗом управлял 59-летний местный житель. За рулем УАЗа находился 50-летний мужчина.



Ольга Шагиева