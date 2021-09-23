Девять медиков пострадали в столкновении машины скорой помощи и КАМАЗа в Башкирии
В Башкирии девять медиков пострадали при столкновении КАМАЗа и автомобиля УАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.
Авария произошла в 8.30 по местному времени на первом километре автодороги регионального значения Чишмы — Давлеканово.
«В результате дорожно-транспортного происшествия для проверки состояния в Чишминскую центральную районную больницу направлены девять человек из числа пассажиров автомобиля УАЗ», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.
На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД и медики. Причины ДТП устанавливаются.
По данным ГИБДД Башкирии, КАМАЗом управлял 59-летний местный житель. За рулем УАЗа находился 50-летний мужчина.
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