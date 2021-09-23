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В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

07:09, 23.09.2021
В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
Фото: realnoevremya.ru

В Хабаровском крае обнаружены осколки пропавшего самолета Ан-26. Сейчас на месте ведутся поиски.

Информацию о найденных обломках подтвердили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье».

«Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский», — сообщили ТАСС в «Заповедном Приамурье», уточнив, что самолет разбился «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги».

Вчера днем самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Он проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он исчез во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

Ольга Шагиева
Общество

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