В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае обнаружены осколки пропавшего самолета Ан-26. Сейчас на месте ведутся поиски.

Информацию о найденных обломках подтвердили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье».

«Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский», — сообщили ТАСС в «Заповедном Приамурье», уточнив, что самолет разбился «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги».

Вчера днем самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Он проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он исчез во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

Ольга Шагиева