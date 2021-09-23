Татарстанца при покупке енота через интернет обманули мошенники — он лишился денег

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Жителя Заинска обманули злоумышленники из Уфы, когда тот хотел купить енота по объявлению из интернета. Татарстанец потерял 2 тыс. рублей.

После перевода денег на указанный счет, с потерпевшим перестали выходить на связь. Животное татарстанцу так и не доставили. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, указанным в ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Полиция выяснила, что злоумышленниками оказалась два 18-летних жителя Уфы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце в Татарстане суд вынес приговор хозяйке енота, который покусал ее грудного ребенка. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и приговорил к 3 месяцам ограничения свободы.





Татьяна Демина