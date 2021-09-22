Ак Барс Банк занял четвертое место в топе самых инновационных банков России

Ак Барс Банк занял четвертое место в рейтинге инновационности российских банков. Исследование подготовлено фондом «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) совместно с компанией Dsight, резидентом Кластера информационных технологий.

Исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения». В основе рейтинга — data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников по ТОП-50 банкам.

В результатах исследования говорится, что банки-лидеры рейтинга активно работают со стартапами, поддерживают молодых ученых, инвестируют в перспективные разработки, а также используют инструменты внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые сервисы, которые помогают привлечь новых клиентов и повысить лояльность пользователей.

В блоке исследования «Цифровые сервисы» Ак Барс Банк занял третье место.

«Татарстан — один из лидеров рейтинга цифровых регионов России, в этом есть заслуга и крупнейших компаний республики, развивающих инновационное направление, в том числе и банковского сектора. В свою очередь Ак Барс Банк выступает драйвером цифровых финансовых технологий республики, развивая не только финансовые сервисы, но и проекты в партнерстве с государством на благо всех татарстанцев», — подчеркнула директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

Подробная информация о результатах исследования доступна по ссылке.

Напомним, по итогам 2020 года Ак Барс Банк в рейтинге цифровизации банков фонда «Сколково» занял седьмое место.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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