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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

10:06, 22.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России утвердил новую — двенадцатую — версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В новой версии обновили разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики COVID-19, лучевой диагностики и разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара, исключили препарат «Умифеновир». Специалисты переработали схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов («Ремдесивир», иммуноглобулин человека против COVID-19).

Также полностью переработан раздел «Патогенетическое лечение». В нем уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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