Банк России выступил за дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах

Центробанк считает, что банкам необходимо ввести дополнительный контроль к операциям по внесению наличных на счета через банкоматы. Речь идет о схемах, когда мошенники просят жертву снять наличные и зачислить на подставной счет в банкомате другого банка.



«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — приводит ответ ЦБ РБК.

Ранее Банк России вынес на рассмотрение вопрос о запрете сувенирных и подарочных купюр. Билеты «банка приколов» слишком часто используют для мошенничества.



Ольга Шагиева