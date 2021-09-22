В Казани за вчерашний день произошло десять аварий с пострадавшими

В Казани за вчерашний день произошло десять аварий с пострадавшими, среди которых пять наездов на пешеходов, четыре столкновения, один наезд на стоящее ТС. Еще 78 аварий привели к причинению материального ущерба, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Задержано четыре водителя в пьяном состоянии и еще четыре водителя без прав. Еще четырех человек доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Одно правонарушение пресечено в отношении электросамокатчика.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

Ольга Шагиева