В Казани за вчерашний день произошло десять аварий с пострадавшими
В Казани за вчерашний день произошло десять аварий с пострадавшими, среди которых пять наездов на пешеходов, четыре столкновения, один наезд на стоящее ТС. Еще 78 аварий привели к причинению материального ущерба, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Задержано четыре водителя в пьяном состоянии и еще четыре водителя без прав. Еще четырех человек доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.
Одно правонарушение пресечено в отношении электросамокатчика.
Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
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