В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе М-7, в которой погибла 17-летняя девушка, сообщил «Реальному времени старший помощник руководителя управления СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека. Следствие считает, что водитель мог уснуть за рулем.

По версии следствия, вечером 20 сентября житель Елабуги за рулем легкового автомобиля марки «ЗАЗ Sens» двигался на 946 км трассы М-7 по направлению Москва — Уфа. Он столкнулся с фурой КАМАЗа с полуприцепом, она двигалась в попутном направлении.

Легковой автомобиль загорелся, 17-летняя девушка не смогла выбраться из салона и погибла. Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Маргарита Головатенко