Путин пообещал Здунову помочь с «совершенно ненормальной» закредитованностью Мордовии

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей онлайн-встречи с врио главы Мордовии Артемом Здуновым отметил, что ему «в наследство» досталась республика с «совершенно ненормальной закредитованностью». Глава государства пообещал помочь с решением этой проблемы, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.

Здунов обратил внимание президента на то, что Мордовия ‒ единственный регион, который имеет ограничение на капитальные вложения. Это связано с запредельным долгом республики, который составляет 200% к собственным доходам.

Путин обратил внимание, что ограничения на капитальные вложения носят искусственный характер. Он считает, что Здунов провел правильный анализ ситуации, представил «в принципе абсолютно понятные» предложения». «Надо будет только определить размер этой поддержки», — заявил президент.

— Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой, — заключил Путин.

Он же обратил внимание, что в Мордовии есть «положительные моменты, на которые нужно опираться» и нельзя опускать. Среди них он отметил «не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья», хорошую социальную инфраструктуру, в частности небольшое количество школ, работающих в две смены.

Фото: kremlin.ru

В республике количество врачей больше, чем в среднем по стране на 100 тыс. населения, указал глава государства. В Мордовии также зарегистрирован уровень безработицы ниже, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба Кремля.

Татьяна Демина