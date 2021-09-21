Путин освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора РФ
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман освобожден от должности с 15 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Буксман занимал должность первого заместителя Генерального прокурора России с 2006 года. До этого с 2005 года он работал руководителем главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве — главного государственного регистратора Москвы.
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