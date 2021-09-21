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Путин освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора РФ

21:44, 21.09.2021
Путин освободил от должности первого заместителя Генерального прокурора РФ
Фото: epp.genproc.gov.ru

Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман освобожден от должности с 15 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Буксман занимал должность первого заместителя Генерального прокурора России с 2006 года. До этого с 2005 года он работал руководителем главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве — главного государственного регистратора Москвы.

Татьяна Демина
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