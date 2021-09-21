Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко принял участие в Kazan Digital Week — 2021
Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко принял участие в Международном форуме Kazan Digital Week — 2021, посвященном темам цифровой трансформации, внедрения высоких технологий и кибербезопасности. Мероприятие проходит в Казани с 21 по 24 сентября.
В рамках форума Александр Тищенко посетил пленарное заседание «Цифровые вызовы современности». С приветственным словом к участникам обратились премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
В ходе обсуждения вопросов развития федеральной и региональной поддержки ИТ-компаний председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал о росте спроса на цифровые решения и отметил партнерство с крупными компаниями Татарстана — ПАО «Татнефть» и Банком ЗЕНИТ.
На рабочих сессиях эксперты провели дискуссии на темы внедрения цифрового рубля и развития цифровых финансовых активов, а также кибербезопасности и интеграции принципов устойчивого развития банковской деятельности.
«Kazan Digital Week — востребованная площадка для поиска новых решений и обмена опытом в области инновационных технологий, в том числе в сегменте финансов. Одним из обсуждаемых трендов стала актуальная повестка ESG. Сегодня бизнес не только планирует, но и уже модернизирует производство с учетом снижения вредных выбросов в атмосферу и соблюдения принципов социальной ответственности. Мы понимаем, что на такую трансформацию нужны инвестиции, и Банк ЗЕНИТ готов кредитовать компании на эти цели», — отметил Александр Тищенко.
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Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС», ООО «ЗЕНИТ Лизинг», ООО «ЗЕНИТ ФАКТОРИНГ МСП».
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