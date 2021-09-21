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В ЦИК Татарстана сообщили, что в дни голосования с участков никого не удаляли

13:07, 21.09.2021
В ЦИК Татарстана сообщили, что в дни голосования с участков никого не удаляли
Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе ЦИК Татарстана сообщили, что за три дня голосования обращений в суды от участников избирательного процесса не поступало. Обращения также не поступали по вопросам удаления наблюдателей и других участников избирательного процесса из помещений для голосования.

«Решений суда об удалении из помещения для голосования кого-либо из участников избирательного процесса не имеется», — говорится в сообщении.

При этом в отношении ряда наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий были составлены протоколы за допущенные административные правонарушения (по статьям 5.69 — вмешательство в работу комиссии, 20.1 — мелкое хулиганство) КоАП РФ. По этим фактам проводилось административное расследование. Протоколы были направлены в суд.

Об итогах выборов депутатов Госдумы РФ 8-го созыва в Татарстане — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
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