ГИБДД Казани провела рейд «Контрольный рейс»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

ГИБДД Казани 16 сентября провела профилактический рейд «Контрольный рейс», направленный на выявление нарушений ПДД водителями автобусов.



Сотрудники Госавтоинспекции в гражданской форме садятся в автобус на остановке в начале маршрута. Во время движения автобуса они отслеживают как поведение водителя, так и все происходящее в салоне. На конечной остановке сотрудники ГИБДД уже в форме ожидают прибытия автобуса. Если водитель нарушал ПДД, в отношение него составляют административные материалы. Уделяется внимание и техническому состоянию транспорта.

ГИБДД обращает внимание на участившиеся случаи падения пассажиров в салоне общественного транспорта. Водители не убеждаются в окончившейся посадке и высадке пассажиров и начинают движение с открытыми дверьми.

Нередко пассажиры вынуждены садиться в автобус вне остановок, когда водитель останавливается во втором или даже в третьем ряду. Это создает опасность для граждан, в том числе и для детей.

Рейд проводился на маршрутах № 89 и №91 от разных транспортных предприятий города. По итогам «Контрольного рейса» составили 23 материала за нарушения. Так, водители дважды проезжали за стоп-линию на «красный» и 21 раз допустили нарушения правил перевозки граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О проведении акции ГИБДД Казани сообщала заранее.

Маргарита Головатенко