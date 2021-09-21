Реставрация дома Пасмурова обойдется бюджету почти в 120 миллионов рублей

Работы пройдут в 2022 году

Ремонт и реставрация дома Пасмурова в Мензелинске обойдутся бюджету Татарстана в 118,1 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Здание построено во второй половине XIX века на средства дворянина Александра Пасмурова — одного из крупнейших помещиков уезда. Двухэтажный дом, возведенный в центре города, у ярмарочной площади, является республиканским объектом культурного наследия.

Задача — восстановить исторический облик здания, каким он сформировался к периоду конца XIX — начала XX века, согласно сохранившимся фотоматериалам. В список работ входят:

замена ветхих окон на новые деревянные. Также предполагается восстановить оконные проемы в первоначальных габаритах;

восстановление наружной отделки фасадов;

замена и ремонт внутренних стен, перегородок потолков, полов;

реставрация лепного декора, усиление конструкции внутренних лестниц и существующих деревянных перекрытий методом подведения дополнительных металлических балок;

замена кровли



благоустройство территории — реставрация отмостки, устройство тротуара, установка скамеек и урн для мусора, посадка газона.

В Комитете по охране объектов культурного наследия сообщили, что работы начнутся и завершатся в 2022 году.

Источник: tatarstan.ru

Раньше — квартиры для состоятельных, сейчас — администрация города

Первый этаж дома Пасмурова в разное время сдавался под многочисленные магазины и общественные учреждения, а на верхних этажах размещались квартиры для состоятельных постояльцев. В прошлом веке здесь располагались различные административные учреждения, сейчас — администрация Мензелинска. Участок площадью 3,3 тыс. кв. м, на котором расположен дом, граничит с исторически сложившейся малоэтажной застройкой общественного назначения.

Специалисты при подготовке реставрации проверили различные исследования, которые показали, что облик здания в целом сохранился. Одновременно ряд элементов фасадов находятся в ветхом состоянии. Интерьеры претерпели значительные изменения.

Источник: tatarstan.ru

Какие еще объекты культурного наследия есть в Мензелинске

В Мензелинске есть несколько объектов культурного наследия, один из самых известных — двухэтажная соборная мечеть 1910 года постройки. До ее появления мусульмане Мензелинска проводили обряды в молитвенном доме, который перестал вмещать всех верующих из-за роста общины. Разрешение на строительство двухэтажной мечети дали не сразу.

Недавно Кабинет министров Татарстана утвердил зоны охраны дома в Мензелинске, где в 1941 году учился в военно-политическом училище поэт-патриот, герой Советского Союза Муса Джалиль. Дом также является объектом культурного наследия регионального значения. В текущем году подобные локальные зоны в Мензелинске были утверждены для нескольких объектов, отметили в Комитете ОКН.

Соборная мечеть в Мензелинске. Фото: izgotovleniepamyatnikov.ru

Дарья Пинегина