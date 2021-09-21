На берегу озера Кабан продают памятник истории с рестораном за 300 млн рублей

В Казани продается трехэтажное здание на улице Шигабутдина Марджани, 4 площадью 1,1 тыс. кв. метров — дом купца Садовского. Здесь же — ресторанный бизнес. Общая стоимость — 299,9 млн рублей, сказано на сайте бесплатных объявлений.



В 2014 году полностью отреставрировали и обновили фундамент. Ресторан располагается на первом этаже, оборудована летняя веранда. На заднем дворе — два закрытых въезда и выезда. Также есть территория с паркингом.

У дома есть охранные обязательства. В апреле это же здание выставлялось на продажу за 350 млн рублей.

Фото: avito.ru

«Реальное время» вчера сообщало о причине продажи офисного центра «Островский» в Казани. Владелец планирует развивать и запускать новые проекты, поэтому компания приняла решение о продаже части своих активов для высвобождения дополнительных средств и снижения долговой нагрузки.

Маргарита Головатенко