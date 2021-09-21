На трассе М-7 легковушка столкнулась с фурой и загорелась — в ДТП погибла девушка

На 946-м км трассы М-7 в Мамадышском районе Татарстана легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с грузовой фурой КАМАЗ — такое сообщение поступило вчера в 21.45 в экстренные службы.



И легковушка, и КАМАЗ двигались в сторону Елабуги. После столкновения ЗАЗ загорелся. Его салон успел покинуть водитель 1999 года рождения. В салоне находилась 17-летняя пассажирка -жительница Елабуги. Она не смогла покинуть авто и погибла на месте. Молодые люди возвращались из Казани в Елабугу.

На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. Проводится процессуальная проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Фото: pixabay.com

За понедельник, 20 сентября, в Казани произошло 107 ДТП.

Маргарита Головатенко