Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов и небольшой дождь

Во вторник, 21 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Утром местами заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +8..+13 градусов. В Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +8..+11 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра РТ, на этой неделе в республике ожидается потепление, воздух прогреется до +16 градусов. По предварительной информации синоптиков, в пятницу и субботу в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер.

Татьяна Демина