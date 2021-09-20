Минпромторг предложил выдавать льготные автокредиты работникам сферы образования
Минпромторг подготовил законопроект, предлагающий выдавать льготные автокредиты работникам учреждений государственной системы образования. Ведомство рассчитывает, что это станет возможно уже в следующем году.
Ведомство уже подготовило проект постановления правительства РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В России в программе льготного автокредитования могли участвовать граждане, покупающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медучреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года, пишет ТАСС.
О том, что Минпромторг России намерен расширить программу льготного автокредитования, включив перечень лиц, имеющих право на покупку машины со скидкой, новые категории граждан, сообщалось в апреле.
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