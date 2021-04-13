Новости авто

21:12 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В России расширят программу льготного автокредитования

13:42, 13.04.2021
В России расширят программу льготного автокредитования
Фото: Максим Платонов

Минпромторг России намерен расширить программу льготного автокредитования, включив перечень лиц, имеющих право на покупку машины со скидкой, новые категории граждан, пишет ТАСС.

Также в ближайшее время выделят дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца этого года», — заявил глава Минпромторга.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее сообщалось, в текущем году в программе льготного автокредитования примут участие все модели УАЗ, Lada и ГАЗ, а также Renault (Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana), Kia Rio и Hyundai (Creta, Solaris), а программа льготного лизинга распространится на «УАЗ Пикап», «Профи», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206; LADA Largus, автомобили и шасси «Урал», «ГАЗ-Соболь», GAZelle Бизнес, GAZelle Next, «ГАЗон», «Садко» и Ford Transit.

Татьяна Демина
АвтоЭкономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем