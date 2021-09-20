Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Получателем средств является Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которое выступило с соответствующей инициативой. На благотворительный счет в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «СберБанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810900000000603
ИНН 5906008495
КПП 590201001
БИК 042202603
ОГРН 1025901366842
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете.
ПАО Сбербанк
Материал подготовлен при участии пресс-службы ПАО Сбербанк
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