Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Получателем средств является Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которое выступило с соответствующей инициативой. На благотворительный счет в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.



Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «СберБанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.



Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:



Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»



Р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810900000000603

ИНН 5906008495

КПП 590201001

БИК 042202603

ОГРН 1025901366842



Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете.

ПАО Сбербанк

Материал подготовлен при участии пресс-службы ПАО Сбербанк