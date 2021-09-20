Во время стрельбы в пермском университете погибли шесть человек

Фото: Максим Платонов

Во время стрельбы в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета погибли шесть человек, сообщил Минздрав РФ ТАСС.

Сегодня в Пермском крае студент открыл огонь на территории вуза. По данным СМИ, стрелок произвел не менее 30 выстрелов. По изначальной информации, у нападавшего было при себе травматическое оружие, но РБК со ссылкой на источник сообщил, что оно огнестрельное — предположительно, это гладкоствольное ружье Huglu 12. Ранее сообщалось о восьми погибших.

