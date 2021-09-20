Напавший на Пермский университет приобрел оружие легально
Студент, 20 сентября открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), приобрел оружие легально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
«Он в общем порядке прошел медосвидетельствование, включая психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья», — сказал источник.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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