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Напавший на Пермский университет приобрел оружие легально

12:06, 20.09.2021
Напавший на Пермский университет приобрел оружие легально
Фото: кадр видео

Студент, 20 сентября открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), приобрел оружие легально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.

«Он в общем порядке прошел медосвидетельствование, включая психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья», — сказал источник.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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