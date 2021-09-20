В Казани один мужчина выстрелил в другого из травмата во время ссоры
В Казани на улице Максимова вечером произошла стрельба — один мужчина выстрелил в другого из травматического пистолета во время ссоры, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Двух мужчин, разговаривающих на повышенных тонах, увидел сотрудник Росгвардии. Потом один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в сторону своего оппонента. Росгвардеец бросился к стрелявшему, обезоружил и обездвижил его. При этом мужчина, в которого стреляли, убежал.
У стрелявшего изъяли травматический пистолет «Оса» — им задержанный владел на законных основаниях, а сам на момент происшествия находился в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в полицию.
В начале сентября в Елабуге задержали участников массовой драки, которая произошла ночью рядом с одним из городских кафе и сопровождалась стрельбой. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.Происшествия Татарстан
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