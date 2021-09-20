В Татарстане закончили обработку 97,38% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы — лидирует «Единая Россия»

По предварительным данным ГАС «Выборы» на 9:00, в Татарстане закончили обработку 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. В выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей, сообщили в ЦИК РТ.

Расклад по партиям такой:

КПРФ — 9,51%; «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,27%; ЛДПР — 2,83%; «Новые люди» — 1,07%; «Единая Россия» — 79,02%; «Справедливая Россия — за правду» — 2,72%; «Яблоко» — 0,36%; «Партия роста» — 0,50%; Российская партия свободы и справедливости — 0,28%; «Коммунисты России» — 1,36%; «Гражданская Платформа» — 0,16%; «Зеленая альтернатива»— 0,21%; «Родина» — 0,21%; Партия пенсионеров — 0,54%.

В целом в России по итогам обработки 80,1% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов. На втором месте идет КПРФ — 19,82%. Далее идут ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,37%), «Новые люди» (5,37%). Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.