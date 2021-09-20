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В Татарстане закончили обработку 97,38% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы — лидирует «Единая Россия»

09:39, 20.09.2021
В Татарстане закончили обработку 97,38% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы — лидирует «Единая Россия»
Фото: realnoevremya.ru

По предварительным данным ГАС «Выборы» на 9:00, в Татарстане закончили обработку 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. В выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей, сообщили в ЦИК РТ.

Расклад по партиям такой:

  1. КПРФ — 9,51%;
  2. «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,27%;
  3. ЛДПР — 2,83%;
  4. «Новые люди» — 1,07%;
  5. «Единая Россия» — 79,02%;
  6. «Справедливая Россия — за правду» — 2,72%;
  7. «Яблоко» — 0,36%;
  8. «Партия роста» — 0,50%;
  9. Российская партия свободы и справедливости — 0,28%;
  10. «Коммунисты России» — 1,36%;
  11. «Гражданская Платформа» — 0,16%;
  12. «Зеленая альтернатива»— 0,21%;
  13. «Родина» — 0,21%;
  14. Партия пенсионеров — 0,54%.

В целом в России по итогам обработки 80,1% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов. На втором месте идет КПРФ — 19,82%. Далее идут ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,37%), «Новые люди» (5,37%). Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

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