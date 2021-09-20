В Татарстане закончили обработку 97,38% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы — лидирует «Единая Россия»
По предварительным данным ГАС «Выборы» на 9:00, в Татарстане закончили обработку 97,38% избирательных бюллетеней по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. В выборах приняли участие 78,84% от общей численности избирателей, сообщили в ЦИК РТ.
Расклад по партиям такой:
- КПРФ — 9,51%;
- «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,27%;
- ЛДПР — 2,83%;
- «Новые люди» — 1,07%;
- «Единая Россия» — 79,02%;
- «Справедливая Россия — за правду» — 2,72%;
- «Яблоко» — 0,36%;
- «Партия роста» — 0,50%;
- Российская партия свободы и справедливости — 0,28%;
- «Коммунисты России» — 1,36%;
- «Гражданская Платформа» — 0,16%;
- «Зеленая альтернатива»— 0,21%;
- «Родина» — 0,21%;
- Партия пенсионеров — 0,54%.
В целом в России по итогам обработки 80,1% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов. На втором месте идет КПРФ — 19,82%. Далее идут ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,37%), «Новые люди» (5,37%). Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
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