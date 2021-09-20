По итогам обработки 80% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов

Фото: Максим Платонов

По итогам обработки 80,1% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте идет КПРФ — 19,82%. Далее идут ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,37%), «Новые люди» (5,37%). Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Как сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, партия набирает более 300 мандатов в Госдуме. По его словам, состав фракции «Единой России» обновится более чем на половину, пишет ТАСС.