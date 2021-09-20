Тур ведущих фестивальных движений Татарстана завершился большим концертом в Буинске

Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» (архив)

В Буинске под открытым небом прошел масштабный концерт — так завершился гастрольный тур победителей и лауреатов двух фестивальных движений Татарстана «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман».



Концерты прошли в 19 населенных пунктах, и ни одна из программ не повторялась. В каждом концерте выступали более 250 участников. На сцене выступали и очень юные артисты — самому младшему — пять лет.

Гала-концерты прошли в Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе и Буинске. Проходили они и в отдаленных районах Татарстана — Ютазинском и Агрызском, сообщает «Россия Татарстан».

Тур приурочен к Году родных языков и народного единства, концерты проходили при поддержке президента РТ Рустама Минниханова.

Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

В июле дети из Татарстана и «выпускники» фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили с большим концертом в Крыму в детском оздоровительном лагере на базе санатория «Голубая волна» в Саки.

Маргарита Головатенко