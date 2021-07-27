Дети из Татарстана выступили с большим концертом в Крыму на фестивале «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

Дети из Татарстана и «выпускники» фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» выступили с большим концертом в Крыму в детском оздоровительном лагере на базе санатория «Голубая волна» в Саки. Там до 2 августа проходит творческая смена этого открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства.

В этот раз проект приурочен к Году родных языков и народного единства. 230 лауреатов и победителей фестиваля спели на разных языках Татарстана, исполнили произведения советских и российских композиторов, станцевали народные танцы и т.д.

Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

«Явление «Созвездие-Йолдызлык» всегда оказывало и оказывает благотворное культурное влияние на любой регион, где оно проходит», — заявил генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

Для детей «Созвездия» мастер-классы проводят народная артистка России и РТ, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Зиля Сунгатуллина, народная артистка Татарстана, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, солисты Театра танца «Дорога из города» и победители фестивального движения прошлых лет — выпускники Российского института театрального искусства — ГИТИСа.



Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

«С творческой сменой мы всегда выезжали за пределы лагеря и давали концерты в Бахчисарае, Севастополе и других местах, но из-за пандемии в этот раз мы лишены такой возможности», — рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.



Фестивальное движение проходит под патронажем президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, напомнили в пресс-службе «Созвездия-Йолдызлык».

Напомним, обладателями главного приза XXI фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Татарстане в этом году стали ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов и вокальный дуэт из Казани: Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.

Татьяна Демина