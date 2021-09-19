В Гидрометцентре РТ предупредили о заморозках в воздухе и на почве до -3 градусов

В Татарстане ночью и утром в понедельник, 20 сентября, прогнозируются заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 20 сентября на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3˚.

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Вчера научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели. С понедельника погода испортится. Прогнозируются дожди, местами сильные.



Татьяна Леухина