Ирада Аюпова рассказала, как сказалось бесплатное посещение во время выборов на музеях

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в Едином информационном центре РТ ответила на вопрос корреспондента «Реального времени о том, как сказалось на музеях бесплатное посещение культурных заведений в ходе выборов в Госдуму.

Первым пунктом Аюпова назвала большой объем средств, инвестируемых в музейное дело: «Мы достаточно большое количество проектов реализуем для того, чтобы музеи имели возможность предоставления услуг и на возмездной основе тоже».

К тому же, по ее словам, это своего рода маркетинг: «Невозможно ни один наш музей за один день посмотреть, поставить галочку — все, я ушел. И сегодня музеи организованы таким образом, что хочется приходить сегодня, завтра, послезавтра».

«Третье: сегодня музеи переходят еще немножко на другой уровень. Только позавчера наш Национальный музей вошел в реестр туроператоров, и я думаю, что они еще в большей степени смогут обрабатывать свою финансовую составляющую», — подчеркнула она.

В заключении она сообщила, что музеи пытаются быть интегрированы в крупные федеральные маршруты: «В частности, Национальный музей вошел в ассоциацию петровских музеев. У нас, вы знаете, многие факты в истории Петра I связаны с Казанью, с нашей территорией. Любая такая акция — это не отъем денег у музеев, наоборот, это создание условий для того, чтобы они работали более эффективно».

По ее словам, в целом сегодня большая часть музеев подстраивается под удобные для людей форматы работы. Например, многие музеи сегодня выбирает работу во второй половине дня.

Маргарита Головатенко