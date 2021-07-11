В Казани после ливня затопило подъезд

Фото: кадр видео

Жители одного из подъездов на улице Нариманова в Казани сообщили, что их подъезд всегда затапливает после сильных дождей.



На кадрах вода заливает лестничную площадку и мощным напором бьет прямо из стены. В соцсетях жители написали, что в доме по Нариманова, 66а водосточная труба не справляется с нагрузкой, а от воды на стенах с первого по девятый этаж уже образовалась плесень.

Жильцы надеются, что дело сдвинется с мертвой точки, если ему дать огласку.

Вчера в Казани прошел сильный дождь. Под водой практически скрылась улица Дзержинского, огромная лужа образовалась на перекрестке улиц Качалова — Назарбаева, еще вода скопилась возле станции метро «Суконная слобода». Мэрия Казани в тот день сообщала, что очищала ливневки.

Маргарита Головатенко