В Казани сегодня впервые перекрыли Профсоюзную улицу

Фото: скриншот видео / t.me/kzn_official

В Казани сегодня впервые перекрыли Профсоюзную улицу. Здесь проходит мультиформатный молодежный фестиваль «Профсоюзная». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Фото: скриншот / видео t.me/kzn_official

Здесь появилось множество точек притяжения: танцевальные баттлы, фуд-корты, арт-точки, где создаются граффити, диджей-площадки. Движение по Профсоюзной будет перекрыто до 22.00.

С 19.00 на сцену праздника начнут выходить хедлайнеры фестиваля. Так, сначала выступит Тося Чайкина, в 20.00 свои хиты исполнит группа Zoloto и завершит мероприятие Антоха МС.