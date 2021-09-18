Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира. Список возглавили Уолтоны — владельцы более 10 тыс. магазинов Walmart по всему миру. Их состояние оценивается в $238,2 миллиарда.

Второе место у семьи Марс, занимающейся производством кондитерских изделий и продуктов с длительным сроком хранения (M&Ms, Milky Way и Snickers). По данным агентства, их состояние равно $141,9 миллиарда.

Третьей по размеру капитала в мире стала семья Кох, владеющая Koch Industries — компанией, занимающейся нефтепереработкой и химическим производством. Они уступают семье Марс на $20 млрд, их состояние оценивается в $124,4 миллиарда.

В первую десятку рейтинга попали французская семья Эрме, владеющая модным домом Hermes ($116 млрд), королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд ($100 млрд), владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры ($61,8 млрд) и семья Томсон, которой принадлежит информационное агентство Thomson Reuters ($61,1 миллиарда).

В июле текущего года Forbes подсчитал, что в 2020 году доходы семей топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов составили 75,9 млрд рублей. «Реальное время» выяснило, много это или мало.

