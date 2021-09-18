Губернатор Магаданской области предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни

Из-за роста числа ДТП с участием пьяных водителей губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. Он рассказал об этом на совещании, которое было посвящено аварийности на дорогах региона, пишет РБК.

— Количество ДТП с участием пьяных водителей в Магаданской области в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. Показатель убедительный. Надо сегодня что-то с этим делать, — заявил губернатор.

Фото: Максим Платонов

Он предложил запретить продажу алкогольной продукции в праздничные и выходные дни, ночное время суток, также рекомендовал транслировать социальную рекламу в кинотеатрах, общественных местах, на баннерах, расположенных вдоль автодорог.

В России с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем за 12 лет снизилась на 60%, рассказал глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев