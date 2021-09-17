Между аэропортом и Казанью запустят дополнительные поезда для участников DigitalSkills-2021

С 21 по 23 сентября запускаются дополнительные пригородные поезда между аэропортом и Казанью из-за проведения в РТ III Отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills-2021, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Поезда будут курсировать без промежуточных остановок по следующему расписанию:

№6730 сообщением Казань — Аэропорт отправляется в 9.20, прибывает в 9.40;

№6732 сообщением Казань — Аэропорт отправляется в 10.50, прибывает в 11.10;

№6733 сообщением Аэропорт — Казань отправляется в 13.16, прибывает в 13.36;

№6731 сообщением Аэропорт — Казань отправляется в 15.16, прибывает в 15.36.

Фото: kzn.ru

На маршруте Казань — Аэропорт — Казань на постоянной основе перевозят пассажиров шесть пар пригородных поездов. Со станции Казань они отправляются в 7.40, 9.40, 12.25, 14.45, 18.10, 19.46, со станции Аэропорт — в 6.35, 8.50, 11.30, 13.45, 17.15, 18.54.

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills-2021 в сфере IT. Участники чемпионата будут соревноваться по 35 компетенциям — как классическим, так и FutureSkills.

Алексей Нечаев