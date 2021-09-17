Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак завтра приедет в Авиастроительный район Казани
В субботу, 18 сентября, мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Авиастроительный район Казани. Он расположится в жилом массиве Сухая Река по адресу: улица Малая Заречная, 15а.
Прием питомцев специалисты проведут с 10.00 до 14.00 в порядке живой очереди. Владельцы собак смогут не только стерилизовать и вакцинировать своих собак, но и оформить им ветеринарный паспорт, сообщается на сайте мэрии Казани.
В прошлые выходные мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных приезжал в Приволжский район Казани. 25 сентября он отправится в жилой массив Нагорный Советского района, 2 октября — на ул. Побежимова в Авиастроительном районе.
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