Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет сегодня в Приволжский район Казани

В субботу, 11 сентября, мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Приволжский район Казани. Он расположится на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Даурской, 32а.

Прием питомцев специалисты проведут с 10.00 до 14.00 в порядке живой очереди. Владельцы собак смогут не только стерилизовать и вакцинировать своих собак, но и оформить им ветеринарный паспорт, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак продолжит работать в Казани до октября. В следующую субботу, 18 сентября, прием проведут в Государственной ветеринарной лечебнице Авиастроительного района в поселке Сухая Река.

В прошлые выходные мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных приезжал в поселок Аракчино. Выезды запланированы также на 25 сентября и 2 октября.

Татьяна Демина