Рейс из Омска в Москву сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
В Казани в 7.46 совершил экстренную посадку самолет рейса Омск — Москва, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Самолет посадили в столице Татарстана по причине плохого самочувствия одной из пассажирок. Ее доставили в казанскую больницу. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает.
Маргарита ГоловатенкоОбществоПроисшествия Татарстан
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