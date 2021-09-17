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Рейс из Омска в Москву сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

10:12, 17.09.2021
Рейс из Омска в Москву сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в 7.46 совершил экстренную посадку самолет рейса Омск — Москва, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Самолет посадили в столице Татарстана по причине плохого самочувствия одной из пассажирок. Ее доставили в казанскую больницу. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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